В оккупированном Крыму умер внук Брежнева

Андрей Брежнев скончался от инфаркта в возрасте 57 лет.

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в оккупированном Крыму от инфаркта.

Об этом сообщил председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик, передает ТАСС.

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"Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт", - сказал Кнырик. По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии "Родина".

СМИ отмечают, что во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму России. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей.

Как сообщал УНИАН, 7 июля умер украинский диссидент, писатель, экс-народный депутат Украины и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко.