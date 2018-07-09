В Тернополе водитель маршрутки назвал пенсионерку "Божьей карой"

В 25-ой маршрутке в Тернополе произошел инцидент с пенсионеркой.

В Тернополе пенсионерка зашла в 25 маршрутку и после того, как показала водителю "карту жителя тернополя", услышала от него слова возмущения.

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Маршрутчик назвал женщину "карой Божьей", передает местное издание Про.Te. "О, еще одна кара Божья пришла", - передают СМИ слова водителя.

Отмечается, что пенсионерка не захотела начинать с ним дискуссию, взамен она попросила разрешения присесть на кресло справа от него.

"Это место не для пенсионеров", – ответил ей маршрутчик.

Как сообщали СМИ, в Славянске маршрутчик отказался бесплатно везти сироту и начал его душить.