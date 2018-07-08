В Одесской области установлен национальный рекорд «Самая многочисленная семья в Украине» (фото)

Согласно информации, семья-рекордсмен состоит из 346 человек.

В городе Доброславе Одесской области сегодня установлен национальный рекорд «Самая многочисленная семья в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, семья-рекордсмен состоит из 346 человек.

Согласно информации, для фиксации рекорда прибыла руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова.

По ее словам, 8 июля в Доброславе состоялась регистрация уникального рекорда - «Самая многочисленная семья в Украине», которая насчитывает 346 человек. Возглавляет крупнейший украинский род 87-летний Павел Семенюк, который всю свою жизнь работал в городке Доброслав строителем и состоял в единственном браке.

В воскресенье, по словам Ветровой, в Доброславе собралось 252 члена семьи, но документально подтверждено наличие 346. Поэтому, как подчеркнула Ветрова, именно данная цифра (346) внесена в соответствующий сертификат.

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Семья Семенюков состоит из 13 детей (ныне живых 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнуков. Часть членов семьи проживает в ближнем зарубежье, в частности, в Молдове.

«Всех их глава рода любит одинаково сильно. Старшей его дочери 66 лет, а самым юным праправнукам еще нет и года. При этом трое родились в течение последнего месяца – пока проходила подготовка регистрации национального рекорда. Сегодня в Доброславе в числе женщин из Семенюков было еще несколько беременных. Процесс не останавливается», - сказала Ветрова.

Она подчеркнула, что Семенюки могут претендовать на мировой рекорд, так как на данный момент в Книгу Рекордов Гиннеса внесена индийская семья, которая насчитывает 192 человека.