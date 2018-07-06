В Киеве проучили выехавшего на "встречку" водителя Cayenne (видео)
12:41, 06 июля 2018Общество
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Автомобилисты не дали водителю Porsche Cayenne проехать по «встречке», вынуждая его сдавать назад.
Владельцу Porsche приходится уступить и развернуться / скріншот відео dtp.kiev.ua
В сети показали видео, как автомобилисты в Киеве «выдавливают» автомобиль Porsche Cayenne с полосы встречного движения.
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На опубликованной в соцсети Facebook сообществом dtp.kiev.ua видеозаписи видно, как на улице Елены Телиги автомобилисты не дают водителю Porsche проехать по «встречке», вынуждая его сдавать назад.
В конце концов, владельцу Porsche приходится уступить и развернуться на положенную полосу движения.
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