В Киеве проучили выехавшего на "встречку" водителя Cayenne (видео)

12:41, 06 июля 2018
Общество
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Владельцу Porsche приходится уступить и развернуться / скріншот відео dtp.kiev.ua

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На опубликованной в соцсети Facebook сообществом dtp.kiev.ua видеозаписи видно, как на улице Елены Телиги автомобилисты не дают водителю Porsche проехать по «встречке», вынуждая его сдавать назад.

В конце концов, владельцу Porsche приходится уступить и развернуться на положенную полосу движения.

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Теги: #Киев#авто