В Киеве проучили выехавшего на "встречку" водителя Cayenne (видео)

Автомобилисты не дали водителю Porsche Cayenne проехать по «встречке», вынуждая его сдавать назад.

В сети показали видео, как автомобилисты в Киеве «выдавливают» автомобиль Porsche Cayenne с полосы встречного движения.

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На опубликованной в соцсети Facebook сообществом dtp.kiev.ua видеозаписи видно, как на улице Елены Телиги автомобилисты не дают водителю Porsche проехать по «встречке», вынуждая его сдавать назад.

В конце концов, владельцу Porsche приходится уступить и развернуться на положенную полосу движения.