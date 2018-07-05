Угрозы оказались фейком: на Прикарпатье задержали парня, который "взял в заложники" 20 детей

Парень признался, что с целью наживы решил прибегнуть к афере: через службу розыска узнал имена детей, которые пропали без вести, и отметил их в своем сообщении.

Вымогателем 350 тысяч долларов за освобождение 20 детей оказался житель Ивано - Франковщины.

Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, его угрозы оказались фейковыми. Сейчас злоумышленника задержали.

Как сообщили в полиции, после того, как СБУ, Нацполиция и ряд СМИ получили письмо с угрозами убить детей, которых он якобы взял в заложники, в случае не выплаты ему 350 тысяч долларов или 57 биткоинов, работники киберполиции установили IP-адрес, с которого было разослано сообщение.

"Выяснилось, что информация была прислана из Прикарпатья, поэтому к делу подключились оперативники Ивано-Франковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, киберполиции и одного из Интернет-провайдеров в короткое время было установлено, что «шантажистом» оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района, Ивано-Франковской области. По месту жительства мужчины провели санкционированный обыск и изъяли его компьютерную технику и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Во время общения с оперативниками внутренней безопасности полиции мужчина признался, что с целью наживы решил прибегнуть к афере: через службу розыска узнал имена детей, которые пропали без вести, и отметил их в своем сообщении. Для правдоподобности добавил звуковые файлы с криками детей, которые предварительно скачал с сети Интернет. Доказательства признания сотрудники полиции нашли в почтовом ящике «шантажиста».

По данному факту Главным следственным управлением НПУ было начато уголовное производство по ч.2 ст.147 (Захват заложников) и ч.2 ст.189 (Вымогательство) УК Украины. В ближайшее время будет дана окончательная правовая оценка его действиям и объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, 1 июля аноним прислал Службе безопасности Украины и Национальной полиции письмо с угрозой убить детей, якобы взятых в заложники.