УКГЦ призывает бороться со взяточничеством во время Великого поста

Синод Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства Украинской греко-католической церкви призывает “всех людей доброй воли” во время Великого поста бороться со взяточничеством.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении, которое от имени Синода УГКЦ подписал глава церкви Любомир ГУЗАР.

"В это святое время Великого поста каждый верующий человек сдает экзамен совести, критически заглядывая в самые глубокие уголки своей души. Достать оттуда какой-то грех, к которому уже привык и который уже не воспринимаешь как грех, – это важная задача каждого, кто хотел бы серьезно отнестись к этому важному времени великопостного духовного возрождения. Часто греховная вина, начавшись в сердце человека, заражает других и разрастается в народе большой общественной бедой. Именно к таким народным несчастьям мы и относим взяточничество (коррупцию)", – говорится в обращении Синода УГКЦ.

В документе также отмечается, что явление коррупции "существует не только в Украине, а распространено во многих частях света и имеет давнюю историю". Доказательством этого, по мнению членов Синода, служат даже книги Святого Писания, в которых несколько раз говорится об этом грехе.

"Взяточничество (коррупция) - грех, а не только некий неправедный обычай", – отмечают авторы обращения.

Поэтому владыки дают советы по искоренению греха коррупции.

Первым шагом должно стать установление приоритетов, каждый должен понять, что единственным длительным источником счастья человека является Бог.

"Богатство, имущество, деньги – это средства, которыми можно прекрасно служить себе и ближнему. Но они становятся жестокими рабовладельцами, когда мы соглашаемся быть их невольниками", – отмечается в обращении.

Второй задачей в борьбе с коррупцией Синод УГКЦ считает воспитание детей в духе справедливости и правды, ведь “большая ответственность лежит на обществе, потому что мы должны воспитывать новые поколения, которые не будут знать, что такое коррупция", – отмечают епископы УГКЦ.