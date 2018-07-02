50 дней голодовки: жители десятков украинских городов вышли на акции в поддержку Сенцова (видео)

Такие акции накануне прошли в Киеве, Днепре, Одессе и еще десятке украинских городов.

Десятки украинских городов вышли на акцию в поддержку Сенцова.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сенцова пока не кормят принудительно. Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе. Олег Сенцов сейчас находится в медчасти тюрьмы у полярного круга и не может ходить.

А тем временем в поддержку заключенного режиссера люди вышли во многих городах Украины и мира. Такие акции накануне прошли в Киеве, Днепре, Одессе и еще десятке украинских городов.

В Одессе военные моряки выразили поддержку Сенцову, которые с бумажками с надписью "Save Oleg Sentsov" выстроились на причале.

Также подобные акции прошли еще в более чем 20 странах мира.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.