Несмотря на "комендантский час" боевиков, на Донбассе активизировались проукраинские силы

Сразу в нескольких населенных пунктах Донбасса активизировались проукраинские силы.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В Торезе каждую ночь на видных местах появляются проукраинские надписи типа "Донбасс - это Украина". Аналогичная ситуация в Горловке, где регулярно появляются надписи на стенах домов с нелицеприятными характеристиками в адрес президента РФ Путина", - отмечает он.

Оба населенных пункта жестко контролируются боевиками и в них действует так называемый комендантский час, когда в темное время суток "патрули" боевиков могут открывать огонь без предупреждения.