Украинская армия договорилась с боевиками о взаимной эвакуации убитых и раненых - Тымчук
08:40, 03 декабря 2014Общество
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Эксперт также говорит, что боевики отвели войска от аэропорта "Донецк", чтобы восстановить силы.
REUTERS
Участвовавшие в штурме Донецкого аэропорта подразделения российско-террористических войск отведены вглубь боевых порядков для восстановления боеспособности.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В ходе переговоров украинских военных с террористами и россиянами была достигнута договоренность о взаимной эвакуации убитых и раненых. Однако севернее этого участка обстрелы с применением артиллерии продолжаются", - подчеркивает он.
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