Украинская армия договорилась с боевиками о взаимной эвакуации убитых и раненых - Тымчук

Участвовавшие в штурме Донецкого аэропорта подразделения российско-террористических войск отведены вглубь боевых порядков для восстановления боеспособности.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики обстреляли силы АТО 39 раз, но ночь в районе Донецкого аэропорта прошла спокойно

"В ходе переговоров украинских военных с террористами и россиянами была достигнута договоренность о взаимной эвакуации убитых и раненых. Однако севернее этого участка обстрелы с применением артиллерии продолжаются", - подчеркивает он.