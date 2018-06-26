Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО на встречу с дезертиром Одинцовым

Переговоры Москальковой с ее украинской коллегой "не дали положительных результатов и ворота СИЗО Киева остались закрытыми для российского омбудсмена".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее не пустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве, где она хотела встретиться с осужденным по «делу крымских дезертиров» военнослужащим Максимом Одинцовым.

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Ее пресс-служба отмечает, что в СИЗО сослались на отсутствие разрешения Министерства юстиции Украины, а также разрешения суда. Согласно сообщению, переговоры Москальковой с ее украинской коллегой Людмилой Денисовой «не дали положительных результатов и ворота СИЗО Киева остались закрытыми для российского омбудсмена».

Перед этим Москалькова встретилась с задержанными в Украине моряками крымского корабля «Норд».

Как сообщал УНИАН, бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны 21 ноября украинскими правоохранителями на админгранице с аннексированным Крымом. Они после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.