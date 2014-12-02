В Украине зарегистрирована 501 тысяча переселенцев из зоны АТО и Крыма

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС. "Всего временно размещено 501 157 человек, в том числе 129 430 детей, 106 249 инвалидов и лиц пожилого возраста",– говорится в сообщении.

Читайте такжеПереселенцам дали месяц на регистрацию для получения соцвыплат

Данное количество включает переселенцев в пределах Донецкой области – 74 074 человека и Луганской – 30 120 человек.

С территории Крыма выехали 19 587 человек, в частности 5 440 детей, 1 413 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Также из зоны проведения АТО выехали 481 570 человек, из них 123 990 ребенка, 104 836 инвалидов и лиц преклонного возраста.