Компания Mars призывает рекламодателей жертвовать долю рекламных расходов на защиту диких животных

Объявление о запуске такой инициативы было сделано на крупнейшем международном фестивале рекламы «Канские львы».

«Животные показаны в 20% рекламы, и при этом они не получают необходимой им поддержки. Так было до сих пор», - сказал сер Девид Аттенборо, известный телеведущий и натуралист, ставший специальным послом инициативы «Львиная доля». По оценкам, 9 из 10 самым популярных видов животных, участвующих в рекламных сьемках, находятся под различными угрозами.

Партнеры инициативы «Львиная доля» будут перечислять 0,5% расходов на рекламу, в которой используются животные, в специальный фонд под управлением ПРООН. Компания Mars призывает других рекламодателей присоединиться к проекту. «Нас очень заботит сохранение диких животных и поддержание биоразнообразия, что совершенно необходимо нашей планете. Животные должны получить помощь, и эта помощь им нужна в их естественной среде обитания. Мы призываем другие компании и бренды присоединиться к нам в проекте «Львиная доля» и вместе создать движение по изменению текущей критической ситуации», - сказал Эндрю Кларк, директор по маркетингу и работе с клиентами Mars. «Поддерживая именно такие проекты, как «Львиная доля» мы заботимся о будущем нашей планеты, чтобы на ней могли процветать все, включая животных. Для компании Mars, это еще один шаг воплощения в жизнь нашего плана устойчивого развития".

Управление фондом «Львиная доля» будет осуществлять ПРООН. В течение трех лет планируется собрать 100 млн. долл. США, которые будут направлены на ряд проектов по сохранению разнообразия дикой природы и защиты животных, осуществляемых Организацией Объединенных Наций и общественными организациями. К инициативе уже присоединились продакшн-компания Finch, рекламное сетевое агентство BBDO и исследовательская компания Nielsen.

«Человечество отвечает за сохранение всей жизни на нашей планете», - сказал актер и посол доброй воли ПРООН Николай Костер-Вальдау на презентации инициативы «Львиная доля» в Каннах. «Мы не сможем достичь Целей стабильного развития, определенных ООН и мировыми лидерами чтобы защитить будущее и обеспечить процветание всех людей, не сохранив естественную среду обитания для всех живых существ – на суше и в море».