В оккупированном Крыму после ДТП умер активист Караметов

23:05, 23 июня 2018
Общество
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Караметова в районе Старого Крыма сбила машина / фото facebook.com/namatullaev

Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев в Facebook.

По его словам, Караметова в районе Старого Крыма сбил автомобиль. Он умер в больнице, не приходя в сознание. 

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Напомним, в 2017 Сервер Караметов устроил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза возле здания Верховного суда оккупированного Крыма в Симферополе. Его задержали, составили два админпротокола - за "нарушения порядка проведения одиночных пикетов" и "сопротивление сотрудникам полиции" и арестовали на 10 суток

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Теги: #Крым#ДТП#активист#умер#Крым Караметов