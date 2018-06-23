В оккупированном Крыму после ДТП умер активист Караметов

Мужчина скончался на 77 году жизни.

В оккупированном Крыму после автомобильной аварии скончался 76-летний активист Сервер Караметов.

Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев в Facebook.

По его словам, Караметова в районе Старого Крыма сбил автомобиль. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

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Напомним, в 2017 Сервер Караметов устроил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза возле здания Верховного суда оккупированного Крыма в Симферополе. Его задержали, составили два админпротокола - за "нарушения порядка проведения одиночных пикетов" и "сопротивление сотрудникам полиции" и арестовали на 10 суток.