В оккупированном Крыму после ДТП умер активист Караметов
23:05, 23 июня 2018Общество
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Мужчина скончался на 77 году жизни.
Караметова в районе Старого Крыма сбила машина / фото facebook.com/namatullaev
В оккупированном Крыму после автомобильной аварии скончался 76-летний активист Сервер Караметов.
Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев в Facebook.
По его словам, Караметова в районе Старого Крыма сбил автомобиль. Он умер в больнице, не приходя в сознание.
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Напомним, в 2017 Сервер Караметов устроил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза возле здания Верховного суда оккупированного Крыма в Симферополе. Его задержали, составили два админпротокола - за "нарушения порядка проведения одиночных пикетов" и "сопротивление сотрудникам полиции" и арестовали на 10 суток.
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