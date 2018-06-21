В Одесской области будут судить 29-летнего подозреваемого в госизмене

Подозреваемый способствовал представителям спецслужбы соседнего государства в получении информации с грифом секретности.

Прокуратура Одесской области накануне направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена"), осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

По данным ведомства, подозреваемый способствовал представителям спецслужбы соседнего государства в получении стратегически важной информации с соответствующим грифом секретности, разглашение которой могло нанести ущерб государственным интересам Украины.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленник был задержан 27 февраля, он находится под стражей.

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.