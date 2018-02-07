Начальник Генштаба Ильин в 2014 году склонял военных к измене - Тенюх

Бывший руководитель Минобороны указал, что процесс "сдачи Крыма" России начался с 2010 года, с приходом Януковича к власти.

В феврале 2014 года начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин отменил приведение ВМС в Крыму в полную боевую готовность и начал сотрудничать с Россией.

Читайте такжеШойгу уверял, что Крым захватывают не российские военные, а местная самооборона - ТенюхКак сообщает «Украинская правда», такое заявление сделал экс-командующий ВМС Украины, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх на допросе в суде относительно госизмены Януковича.

По словам Тенюха, армия была приведена в полную боевую готовность по его приказу только 27 февраля 2014 года, когда он возглавил министерство обороны. Тогда же он узнал, что утром 20 февраля ВМС в Крыму были приведены в полную боевую готовность, а уже вечером Ильин (тогдашний начальник Генштаба) отменил этот приказ.

Тенюх, кроме того, заявил, что ему известны факты того, как Ильин склонял украинских военных в госизмене.

"Ильин тогда трижды склонял к измене начальника Академии Военно-морских сил Гончаренко, чтобы он перешел на сторону России. Это официально. После десятых чисел. Я отвечаю за свои слова", - сказал свидетель.

Бывший глава Минобороны указал, что процесс "сдачи Крыма" России начался с 2010 года, с приходом виктора Януковича к власти, когда началась кадровая зачистка, сокращение численности флота, расформирование военных комиссариатов и укомплектование ВМС контрактниками-жителями Крыма.

Тенюх также рассказал, что в 2010 году его уволили с должности командующего ВМС безосновательно и без объяснений.

"Мне министр обороны Ежель по телефону единственное, что сказал - "Ты не будешь командующим". А по данным моих источников им тогда пришло указание из Кремля: "Убрать етого бандеровца", - подытожил свидетель.

Отметим, 19 февраля, за несколько дней до своего побега, бывший президент Украины Виктор Янукович уволил Юрия Ильина с должности командующего ВМС Украины и назначил его начальником Генштаба. Уже 28 февраля Ильин был уволен указом и.о. президента Украины Олексанра Турчинова. Свое увольнение Ильин считал незаконным. После аннексии Крыма Россией бывший глава Генштаба остался в Крыму.

Ранее бывший бывший глава СБУ Валентин Наливайченко на суде рассказал, что агрессия России в отношении Украины в Крыму осуществлялась несколькими группами лиц - к полуострову отправили флот, вооруженные силы агрессора и ФСБ РФ. Еще одной составляющей стали сепаратистские, антиукраинские организации (так называемые "казаки" и другие).