ВНО в Украине финишировало: каждый седьмой абитуриент его провалил (видео)

Тестирование по украинскому языку и литературе провалили 47 тысяч выпускников.

Сегодня, 21 июня, абитуриентам разослали результаты по последним предметам тестирования. Основная сессия внешнего независимого оценивания на этом завершается. А для каждого седьмого абитуриента завершается и вся нынешняя вступительная кампания.

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Ведь украинский язык и литературу (основной предмет, который требуют при поступлении) не сдали 14,5%, это почти 47 тысяч человек. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

Порог по истории не преодолели 23 тысячи абитуриентов. Не осилили математику почти 19% тех, кто ее сдавал, это - 20 тысяч. Английский язык, на который так активно сетовали, потому что впервые применялось аудирование, не сдали 13%, или 11 тысяч человек.

Все, кто не сдал, может попробовать свои силы в следующем году. А нынешняя вступительная кампания в стране стартует с июля.

Как сообщалось, экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила проходной порог для теста внешнего независимого оценивания. Речь идет о четырех дисциплинах: математике, украинском языке, иностранных языках и биологии.