Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку

"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его тоже включили в списки по обмену. Больше не могу ждать", - заявила 68-летняя Раиме Примова.

Мать крымского политзаключенного Нури Примова Раиме Примова с сегодняшнего дня объявила голодовку.

Об этом сообщается на странице общественной организации «Крымская солидарность» в Facebook.

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По словам Раиме Примовой, она написала заявление в Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь с требованием обменять ее сына, однако ей ответили, что на обращение ответят в течение месяца.

В «Крымской солидарности» отметили, что 68-летняя Раиме Примова - инвалид второй группы. У нее одна почка, диагностировано серьезное заболевание печени. «Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его тоже включили в список по обмену. Больше не могу ждать...», - отметила она.

Житель Севастополя Нури Примов был арестован в январе 2015 года и обвинен в организации деятельности ячейки «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической организацией. 7 сентября 2016 года его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Как сообщал УНИАН, ранее омбудсмен Денисова констатировала невыполнение договоренностей относительно посещений украинских политзаключенных в РФ.