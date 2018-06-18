Денисова и Москалькова довогорились о принципе «мониторингового посещения» заключенных украинцев в России и россиян в Украине.

Омбудсмены Украины и РФ смогут посещать «удерживаемых лиц» только на принципах паритетности и одновременности.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова по итогам переговоров со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

«Сегодня состоялась очень важная встреча с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы», - сказала Москалькова.

Она заявила, что на переговорах обсуждался принцип «мониторингового посещения».

«В основе этих принципов будет лежать взаимность, паритетность и одновременность посещения наших граждан, которые находятся в России и Украине», - сказала Москалькова.

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В свою очередь, Денисова отметила, что принцип «синхронности» посещения будет способствовать восстановлению доверия между «нашими институтами, для того, чтобы мы могли доверять друг другу», а в дальнейшем такие посещения можно будет проводить в разное время.

«Эта синхронность (посещений) отрабатывается на уровне тех государственных органов, которые принимают такие решения. Мы свои предложения сделали», - сказала украинский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 12 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам последней встречи глав МИД стран «нормандской четвёрки» заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают «дорожную карту» по освобождению удерживаемых лиц.

13 июня Денисова отправилась в РФ для посещения незаконно заключенных украинцев.

14 июня она выступила против предложения представителей России посетить в колонии незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова 22 июня и требовала немедленного допуска к нему. На следующий день, 15 июня, Денисова сообщила, что ей отказали во встрече с Сенцовым в колонии.

Денисова также заявила, что переговоры с российской стороной зашли в тупик. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Сенцов «не является удерживаемой лицом», и отказался отвечать, почему к нему не пускают украинского омбудсмена.

Сегодня, 18 июня, Денисовой не дали свидания с незаконно осужденным украинским журналистом Романом Сущенко.