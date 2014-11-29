Тунис отменит визы для украинских туристов

19:19, 29 ноября 2014
Общество
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Об этом сообщил директор Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины Андрей Заяц.

wikimedia.org

В следующем году Тунис отменит визы для украинских туристов.

Об этом в своем Twitter сообщил директор Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины Андрей Заяц.

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"Интересная встреча Павла Климкина с тунисским коллегой. Договорились: Тунис в следующем году отменит визы для укр туристов ", - написал он.

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