Тунис отменит визы для украинских туристов
19:19, 29 ноября 2014Общество
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Об этом сообщил директор Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины Андрей Заяц.
Украинцы смогут ездить в Тунис без виз / wikimedia.org
В следующем году Тунис отменит визы для украинских туристов.
Об этом в своем Twitter сообщил директор Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины Андрей Заяц.
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"Интересная встреча Павла Климкина с тунисским коллегой. Договорились: Тунис в следующем году отменит визы для укр туристов ", - написал он.
Тепла зустріч .@PavloKlimkin з колегою з Гани pic.twitter.com/hhpLWNpaww
— Andriy Zayats (@ZayatsAz) November 29, 2014
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