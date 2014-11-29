В Антраците казаки обязали торговцев доносить на покупателей синей и желтой краски - СМИ
16:07, 29 ноября 2014Общество
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В случае покупки синей и жёлтой краски одновременно торговцам приказано немедленно звонить в казачью «комендатуру».
В Антраците казаки обязали продавцов информировать о тех,
кто покупает синюю и жёлтую краску / Фото: УНИАН
В Антраците, оккупированном «казачьей национальной гвардией Всевеликого войска Донского», всех торговцев лаками и красками взяли на особый контроль.
Как сообщает Informator.lg.ua со ссылкой на источник, приближенный к местным боевикам, торговцев обязали давать ежедневные отчёты о тех, кто покупает синюю и жёлтую краску, а в случае покупки синей и жёлтой одновременно торговцам приказано немедленно звонить в казачью «комендатуру».
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17 ноября во время акции протеста в Свердловске протестующие горожане облили синей и жёлтой краской ворота одной из «комендатур» местных боевиков.
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