Утром боевики обстреляли Попасную, погиб один человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, всего было сделано 10 выстрелов, снаряды взорвались в микрорайоне "Черемушки" в радиусе около 200 м.

В результате повреждены фасад детского сада, выбиты окна в школе и многоэтажном доме, перебит уличный газопровод, обесточена котельная в школе.

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