Утром боевики обстреляли Попасную, погиб один человек
12:09, 29 ноября 2014Общество
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Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявляет, что сегодня после 10.00 террористы обстреляли из систем залпового огня "Град" Попасную на контролируемой Украиной территории Луганской области.
По предварительным данным, погиб один местный житель / Фото Министерства обороны РФ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, всего было сделано 10 выстрелов, снаряды взорвались в микрорайоне "Черемушки" в радиусе около 200 м.
В результате повреждены фасад детского сада, выбиты окна в школе и многоэтажном доме, перебит уличный газопровод, обесточена котельная в школе.
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