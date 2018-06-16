РФ срочно отозвала из Украины дипломата из-за оружия японских ниндзя - СМИ

18:35, 16 июня 2018
Общество
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РФ срочно отозвала из Украины дипломата / фото Цезор.НЕТ

Третий секретарь Генерального консульства РФ в Одессе Андрей Малакей был отозван из Украины после того, как в его ручной клади при посадке на рейс Одесса-Минск был обнаружен предмет, похожий на сюрикен - метательное оружие японских ниндзя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о том, что в его портфеле есть запрещенные предметы. По итогам санкционированного обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет. Дипломата сняли с рейса, и он покинул территорию аэропорта.

Согласно Венской конвенции дипломатам запрещено перевозить в ручной клади оружие, это также запрещено правилами авиабезопасности.

фото Цензор.НЕТ

В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из страны, сообщает издание.

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Теги: #Россия#дипломат