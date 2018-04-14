В аэропорту "Одесса" пограничники выявили россиянина с поддельным паспортом

Его привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину сроком на три года.

В международном аэропорту «Одесса» сегодня пограничники выявили гражданина РФ с поддельным паспортом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, у пассажира одного из авиарейсов обнаружили загранпаспорт, в котором присутствовали признаки подделки.

Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин Российской Федерации, который прибыл рейсом «Стамбул-Одесса».

«При осуществлении тщательной проверки правоохранителями выявлена подделка паспортного документа, а именно - повторное наклеивание защитной ламинирующей пленки, перепрошивка документа и изменение некоторых сроков действия», - сообщили в пресс-службе.

Мужчину привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину сроком на три года.