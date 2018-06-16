Выкинуть жалко, отремонтировать дорого: в Киеве насчитали около 5 тысяч брошенных авто (видео)

Утилизировать старые автомобили в Украине должны были начать еще 5 лет назад, а руководить процессом доверили министерству экологии.

По приблизительным подсчетам, в украинской столице около 5 тысяч старых автомобилей загромождают проезды и дворовые площадки. Брошенные машины привлекают малышей и, как оказалось, могут нести для них большую опасность.

Читайте такжеВзрыв оставленного авто в Киеве, из-за которого пострадали дети: владельцем оказался бывший участник АТО

Как говорится в сюжете ТСН, Андрей с друзьями при попытке открыть ржавый микроавтобус признался, что это уже удавалось ранее. Во дворе этот автохлам простоял лет десять и не раз становился объектом интереса местных ребятишек. Мама Наталья всегда на страже и полуторагодовалую Софию к авто не подпускает. "Старые машины и дети – это опасно. Там ребята и по крыше лазят", - рассказала она. Владельцы автохлама обычно живут рядом и избегают вопросов о будущем своих железных коней. Алексей Соколов вышел похвастаться своим раритетом – широченным американцем, который стоит на приколе уже лет пять. "Шевроле классик 1987 года", - говорит владелец. И добавляет, что из машины каждый раз пытаются что-то утащить любители оставленного без присмотра. Ни продавать, ни сдавать на металлолом владелец машины не собирается – выкинуть жалко, отремонтировать дорого. "Надо деньги вложить в машину, минимум 200-300 долларов. Машина шикарная, я ее восстановлю", - обещает он.

На 500 метрах улицы Маршала Гречко на Нивках журналисты нашли четыре заброшенных авто. Руководитель участка сетует, что такие машины часто стоят на теплотрассах, трубах и мешают работе коммунальщиков. Руки до заброшенных машин у Александра Кедровского еще дошли, но чиновник обещает написать предписания собственникам, чтобы убрали технику – на большее прав у мужчины нет. "Мы не можем их убрать. Мы не имеем права, это частная собственность", - пояснил он.

Утилизировать старые автомобили в Украине должны были начать еще 5 лет назад, а руководить процессом доверили министерству экологии. Однако поставить процесс на конвейер так и не смогли. "Есть механизм признания таких автомобилей безхозными. Он сначала может быть эвакуирован на штрафстоянку, если никто не обратится, то этот автомобиль считается безхозним и может быть реализован на металлолом", - рассказал президент автомобильной ассоциации Олег Назаренко.

Как уже сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко поручил срочно обследовать город и выявить старые брошенные авто. Срок установлен до 2 июля, заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева назначили ответственным на уровне городской администрации.