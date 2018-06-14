В Киеве 18 июня почтят память выдающегося украинского альпиниста Владислава Терзыула

Владислав Терзыул – первый альпинист постсоветского пространства, который покорил все 14 “восьмитысячников” планеты.

В Киеве почтят память выдающегося украинского альпиниста Владислава Терзыула, которому 18 июня 2018 года исполнилось бы 65 лет.

Владислав Терзыул – первый альпинист постсоветского пространства, который покорил все 14 “восьмитысячников” планеты. Он первый украинский альпинист, благодаря которому флагом Украины была украшена Корона Земли:

1. 1993 — Канченджанга (8586 м).

2. 1994 — К2 (8611 м).

3. 1995 — Броуд-пик, Форпик (8028 м).

4. 1996 — Гашербрум II (8035 м).

5. 1996 — Аннапурна I (8091 м).

6. 1997 — Нанга Парбат (8126 м).

7. 1999 — Эверест (8848 м).

8. 2000 — Шишабангма, Центральная (8013 м).

9. 2000 — Чо-Ойю (8201 м).

10. 2001 — Манаслу (8163 м).

11. 2002 — Лхоцзе (8516 м).

12. 2002 — Дхаулагири (8167 м).

13. 2003 — Гашербрум I (8080 м).

14. 2004 — Макалу (8485 м). Погиб во время спуска на высоте ок. 8300 м.

18 июня (понедельник), по случаю юбилея выдающегося украинского альпиниста Экипировочный центр “Команда ЭКС” (Киев, вул. Михайловская, 15) открывает стенд, посвященный памяти Владислава Терзыула.

Стенд будет торжественно открыт в 19.30 в присутствии жены, дочерей, а также коллег и друзей выдающегося альпиниста.

На стенде кроме уникальных фото- и видеоматериалов будут представлены личные вещи и предметы экипировки легендарного альпиниста. Эти экспонаты любезно предоставлены семьей Центра Владислава Терзыула.

Кроме того, в рамках мероприятия можно будет приобрести посвященную Владиславу Терзиулу книгу “Вяжи свой узел” с автографами членов его семьи.