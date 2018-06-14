На трассе Харьков-Днепр бросили попавший в ДТП суперкар Aston Martin DB11 (видео)

Хозяин так спешил в аэропорт, что оставил автомобиль за миллионы гривень посреди дороги.

На трасе Харьков-Днепр бросили попавший в аварию элитный спорткар Aston Martin DB11, стоимость которого превышает 8 млн грн.

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Как сообщает автомобильный портал «ТопЖыр», повреждения автомобиля, судя по фото, не критические.

Хозяин на месте аварии отсутствовал. Оказалось, что он бросил авто и оставил записку под лобовым стеклом. В записке говорится, что он спешит в аэропорт, а машину заберет эвакуатор. Все вопросы предлагается урегулировать потом.

Купе Aston Martin DB11 оснащено 5,2-литровым двигателем мощностью в 607 л. с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и достигнуть скорости в 322 км/ч. Цена автомобиля стартует с 8,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что киевлянин Николай Улянич, ставший известным в соцсетях как дедушка, который продавал мед у станции метро «Осокорки» прямо из багажника собственного Tesla Model S 85, решил продать свой электрокар.