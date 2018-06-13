Стала известна причина масштабного блэкаута в Крыму

Сегодня днем весь Крым остался без электричества и мобильной связи - остановились троллейбусы, не работают светофоры, в жилых домах отключились лифты.

Причиной отключения электроэнергии в оккупированном Крыму стала авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, "Крыминформ" со ссылкой на «Кубаньэнерго» сообщает об отключении энергомоста в Крым.

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«Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение – два часа», – сказано в сообщении.

Как известно, сегодня днем весь Крым остался без электричества и мобильной связи - остановились троллейбусы, не работают светофоры, в жилых домах отключились лифты.