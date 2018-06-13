"Сплошной бетонный ящик": в сети показали, как роскошные особняки николаевских судей уничтожили черноморский пляж (фото)

Из-за наглости застройщиков песчаный пляж был уничтожен, а соседний участок берега сильно размыло.

На одном из черноморских курортов песчаный пляж был уничтожен, а соседний участок берега сильно размыло.

Как пишет на своей странице в Facebook геолог и эксперт по проблемам берегозащиты Юрий Верба, это произошло из-за того, что десять судей Николаевского областного суда построили свои роскошные виллы прямо на общественном пляже.

"Море сразу показало свое отношение к этому безобразию - разрушило им заборы и забросало роскошные газоны песком с обломками этих кирпичных заборов. Тогда наши грамотные судьи нашли предельно безграмотного проектировщика берегозащиты и теперь вместо пляжа имеем сплошной бетоный ящик с ракушкой там, где восстановить песчаный пляж было очень просто и с меньшими затратами. Плюс ко всему из-за такого вмешательства сильно размыло соседний участок берега к западу", - написал геолог.

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