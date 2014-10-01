Боевики из танков и минометов обстреляли позиции украинских войск

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его информации, за минувшие сутки боевики и российские военные совершили более 30 обстрелов позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии, стрелкового оружия, танков и минометов.

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"В том числе: по 4 раза наносились огневые удары по расположению украинских войск в районе населенных пунктов Редкодуб и Никишино; по 3 раза обстреляны позиции сил АТО в районе аэропорта Донецка, кургана Острая Могила и населенного пункта Красногоровка; по 2 раза обстреляны артиллерией подраздления вооруженных сил и Национальной гвардии в районе населенных пунктов Трехизбенка, Смелое, Старогнатовка, Чернухино и Майорское", - написал Дмитрий Тымчук.