Украинцев ждет очередной метеоудар: стали известны даты

Очередная мощная магнитная буря ожидается 28 июня.

В конце июня 2018 года Украину ожидает еще одна магнитная буря и возмущения магнитного поля.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, очередная мощная магнитная буря ожидается 28 июня. В остальные дни с 27 по 30 июня будут наблюдастя возбуждения магнитосферы, то есть колебания будут ощущаться уже не так сильно. После этого геомагнитная обстановка стабилизируется, и магнитосфера Земли будет спокойной.

Ранее УНИАН сообщал, что чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и раньше ложиться спать.