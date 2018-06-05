Украинцев ждет очередной метеоудар: стали известны даты

13:45, 05 июня 2018
Общество
922 0
Магнитные бури снова обрушатся на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, очередная мощная магнитная буря ожидается 28 июня. В остальные дни с 27 по 30 июня будут наблюдастя возбуждения магнитосферы, то есть колебания будут ощущаться уже не так сильно. После этого геомагнитная обстановка стабилизируется, и магнитосфера Земли будет спокойной.

Ранее УНИАН сообщал, что чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и раньше ложиться спать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #магнитные бури