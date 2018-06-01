В Киевской области мужчина украл церковные колокола и сдал их на металлолом

17:49, 01 июня 2018
Общество
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На Киевщине мужчина украл церковные колокола / фото kv.npu.gov.ua

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области, правоохранители установили личность, которая причастна к кражам. Им оказался местный мужчина, который неравнодушен к алкоголю.

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"Во время проведения ряда розыскных мероприятий оперативники Барышевского отделения полиции установили личность, которая причастна к кражам. Им оказался местный мужчина, который неравнодушен к водке. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах", - сообщили в полиции.

Первый свой преступный «трофей» он продал людям за 300 грн. А второй церковный колокол сдал в пункт приема металлолома за 400 грн.

Полиция нашла похищенные колокола и изъяла их как доказательства.

По факту кражи открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривает лишение свободы до шести лет.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске мужчина украл из часовни Евангелие, крест, иконы и подсвечники.

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Теги: #кража#Киевская область#церковь