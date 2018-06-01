"Нужны еще мосты": в сети смеются с фото пустых крымских пляжей

09:45, 01 июня 2018
Общество
3936 5
Купальный сезон в оккупированном Крыму до сих пор не начался / фото: "Феодосия Подслушано"

В сети показали фото пустых пляжей Крыма всего за день до лета. Купальный сезон в оккупированном Крыму до сих пор не начался. Пользователи по-разному комментируют ситуацию.

"Кроме того, что приезжих мало, то местные начали покидать Крым по мосту", - пишут в сети. "Очередной "несезон", "Может еще мосты нужны. Нет, не надо", - шутят пользователи.

фото: &quot;Феодосия Подслушано&quot;
фото: &quot;Феодосия Подслушано&quot;

Как сообщал УНИАН, в сети показали, как оккупанты уничтожают набережные Крыма. Пляжа на Немецкой балке в Севастополе уже почти нет, оккупанты вывозят даже песок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#пляж