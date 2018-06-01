"Нужны еще мосты": в сети смеются с фото пустых крымских пляжей

Пользователи сети прокомментировали фото с пустых крымских пляжей.

В сети показали фото пустых пляжей Крыма всего за день до лета. Купальный сезон в оккупированном Крыму до сих пор не начался. Пользователи по-разному комментируют ситуацию.

"Кроме того, что приезжих мало, то местные начали покидать Крым по мосту", - пишут в сети. "Очередной "несезон", "Может еще мосты нужны. Нет, не надо", - шутят пользователи.

Как сообщал УНИАН, в сети показали, как оккупанты уничтожают набережные Крыма. Пляжа на Немецкой балке в Севастополе уже почти нет, оккупанты вывозят даже песок.