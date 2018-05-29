В ВНО по иностранным языкам приняли участие почти 3 тысячи абитуриентов

Сегодня абитуриенты сдавали ВНО по испанскому, французскому и немецкому языкам.

Во внешнем независимом оценивании по французскому, испанскому и немецкому языкам приняли участие 2749 абитуриентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

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"Согласно информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по испанскому языку приняли 140 человек, что составляет 79,5 % от общего количества зарегистрированных, по французскому — 567 человек (91 % от количества зарегистрированных), по немецкому — 2042 человека (86,5 % от общего количества зарегистрированных)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за проведением тестирования по иностранным языкам следили более 700 человек, 4 общественных наблюдателя контролировали соблюдение процедуры тестирования.

Как сообщал УНИАН, более 40% украинцев поддержали решение не проводить внешнее независимое оценивание по предмету "Русский язык".