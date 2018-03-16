В Житомире за развращение несовершеннолетней к восьми годам приговорили рецидивиста-педофила

Осужденный ранее девять раз отбывал наказание, в том числе за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Решением Богунского районного суда Житомира за развращение несовершеннолетней к восьми годам лишения свободы приговорен 55-летний рецидивист-педофил.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, соответствующее решение суд принял 15 марта.

В ведомстве отметили, что из зала суда мужчину отправили в следственный изолятор, где он будет находиться до вступления приговора в законную силу.

В прокуратуре добавили, что за совершенное злоумышленником преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

«Итак, педофил получил максимальный срок», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что осужденный ранее 9 раз отбывал наказание, в том числе за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

«Освободившись в августе 2016 года от отбывания наказания по «закону Савченко», вскоре он совершил в Житомире развратные действия в отношении малолетней, после чего покинул этот город. Чтобы найти злоумышленника, правоохранители объявили его в розыск, а впоследствии задержали в Запорожье. Педофилу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая на время досудебного и судебного следствия неоднократно продлевалась», - напомнили в прокуратуре.