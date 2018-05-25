Пограничникам, которые встречали "Ливерпуль" и "Реал" в аэропортах Киева, разрисовали лица (фотогалерея)

Игроки обоих клубов были поражены необычным приветствием от украинских пограничников и фотографировались с ними.

Украинские пограничники встретили игроков команд «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» своеобразным приветствием - цветами эмблем футбольных клубов, нарисованными на их лицах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Вечером 24 мая красно-белый «Ливерпуль» прибыл в аэропорт «Киев» имени Сикорского (Жуляны), а сине-бело-золотой «Реал Мадрид» - в «Борисполь». Сотрудники Государственной пограничной службы Украины встретили гостей у самолета с рисунками на лицах в цветах эмблем команд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что игроки обоих клубов были поражены необычным приветствием со стороны правоохранительных органов Украины и начали с ними фотографироваться.

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Идея цветного приветствия «Shocking Welcome» была разработана и воплощена специально по случаю финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве. Украинские мастера нанесли рисунки на лица сотрудников Госпогранслужбы в цветовой гамме эмблем футбольных клубов, которые будут играть в нынешнем финале.

В рамках этой акции так же будут встречать болельщиков в международных аэропортах «Борисполь» и «Киев» (Жуляны), для чего разрисуют лица около 80 пограничников. В залах прибытия терминалов аэропортов оборудуют места для селфи, где все желающие смогут сделать фото с сотрудником ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что разрисуют лица и полицейским - но в Нацполиции решили ограничиться значками или наклейками.