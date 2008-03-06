Тимошенко: Украина не брала российский газ, и платить лишнее не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина в конце 2007-го и январе 2008 года не потребляла российский газ, поэтому оснований платить за него 314 дол. вместо 179 за тысячу кубометров – нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Брюсселе.

«Мы не допустим, чтобы определенный объем природного газа, который был проэкспортирован «РосУкрЭнерго» в 2007 и 2008 году из ресурсов среднеазиатского газа в балансе газа был заменен российским по цене не 179, а 314 дол.», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство никогда не согласится с этим.

«Мы российского газа не потребляли. Потребляли исключительно среднеазиатский газ, который был продекларирован в начале 2008 года и в конце 2007 по цене 179 дол. за тысячу кубометров», - отметила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что нет никакой необходимости в создании каких-либо совместных предприятий для поставок газа в Украину и продажи его потребителям внутри страны, поскольку одно из этих СП «тенизирует газовый рынок, второе – лишает НАК «Нафтогаз» внутреннего рынка природного газа».