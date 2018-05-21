"Не верит ни в какое правосудие": адвокат рассказал о готовности Сенцова голодать "до конца"

Адвокат в ближайшее время постарается встретиться с Сенцовим, хотя прогнозирует, что это будет нелегко.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов настроен голодать до конца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил на брифинге.

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«Он сказал, что будет голодать до конца. Возможно, до фатального конца. Я ему предлагал юридически решить этот вопрос, однако Олег сказал, что не верит ни в какое правосудие», - сказал адвокат.

По словам Динзе, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других 64 политических заключенных из российских тюрем.

Также адвокат добавил, что в ближайшее время постарается встретиться с Сенцовым, хотя прогнозирует, что это будет сделать нелегко. «Вопрос, дадут ли свидание после довольно длительного времени с момента объявления Сенцовым голодовки (с 14 мая - УНИАН), я пока не знаю, будет ли решен», - сказал Дінзе.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных в России. Он сказал адвокату Динзе, который посетил его в колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ): «Если я умру перед чемпионатом (чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России 14 июня - 15 июля) или во время, будет резонанс в пользу других политзаключенных».