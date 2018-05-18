В Киеве к обеспечению безопасности во время финала ЛЧ присоединятся британские полицейские

Также посол Великобритании отметила, что уверена в работе органов системы МВД Украины.

В Киеве к обеспечению общественной безопасности во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА на следующей неделе присоединятся полицейские Великобритании.

Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сказала во время встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, говорится в сообщении МВД.

Гоф отметила, что уверена в работе органов системы МВД.

«Мы знаем, что у украинских правоохранительных органов есть большой опыт работы на массовых мероприятиях. Большинство фанов будут вести себя спокойно, однако могут быть нарушения безопасности. Уже в начале следующей недели для помощи присоединятся полицейские Великобритании», - сказала она.

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Также на встрече присутствовала посол другой страны-участницы финала Лиги чемпионов – посол Королевства Испании в Украине Сильвия Кортес Мартин.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21.45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Ливерпуль» и ФК «Реал Мадрид». В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» и ФК «Лион».