В Харькове действует 10 разведывательно-диверсионных групп "ХНР"

Об этом сообщает "Сегодня".

По данным милиции, в городе действует 10 разведывательно-диверсионных групп.

"Уже в течение июля-ноября на территории Харьковской области действует террористическая организация под названием "Харьковские партизаны". Их основная цель – это совершение терактов, повреждение и уничтожение важных объектов народного хозяйства, оборонного значения, дестабилизация общественного порядка", – говорит Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области.

Читайте такжеПоявились фотографии с места взрыва неподалеку от харьковского военного госпиталя

В СБУ говорят, что руководители так называемых "Харьковских партизан" ездили на учения в Россию.

Взрыв в рок-пабе "Стена" – единственный, в котором серьезно пострадали люди. Сейчас в больнице находятся еще трое харьковчан.

"Ребятам, которые в ожоговом отделении, очень много предстоит еще операций. Еще осколки будут доставать, еще пересадка кожи. Еще кровь понадобится – это однозначно", – говорит владелец рок-паба Михаил Озеров.