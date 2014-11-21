В Харькове действует 10 разведывательно-диверсионных групп "ХНР"
В большинстве терактов, устроенных в последние месяцы в Харькове, правоохранители обвиняют "партизан" так называемой "ХНР". На допросах молодые люди признались следователям, что их готовили в России.
Об этом сообщает "Сегодня".
По данным милиции, в городе действует 10 разведывательно-диверсионных групп.
"Уже в течение июля-ноября на территории Харьковской области действует террористическая организация под названием "Харьковские партизаны". Их основная цель – это совершение терактов, повреждение и уничтожение важных объектов народного хозяйства, оборонного значения, дестабилизация общественного порядка", – говорит Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области.
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В СБУ говорят, что руководители так называемых "Харьковских партизан" ездили на учения в Россию.
Взрыв в рок-пабе "Стена" – единственный, в котором серьезно пострадали люди. Сейчас в больнице находятся еще трое харьковчан.
"Ребятам, которые в ожоговом отделении, очень много предстоит еще операций. Еще осколки будут доставать, еще пересадка кожи. Еще кровь понадобится – это однозначно", – говорит владелец рок-паба Михаил Озеров.