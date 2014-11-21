В МИД РФ назвали доклад ООН по ситуации на Донбассе «передергиванием фактов»

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, который имеет УНИАН.

«Авторы документа, к сожалению, как и раньше далеки от объективности в описании и оценках трагедии на востоке Украины. Передергивать факты, связанные с ситуацией на российско-украинской границе. Культивируется миф о присутствии на Донбассе российских военнослужащих», - заявили в МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, в докладе используется информация из сомнительных источников.

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«Чего стоят ссылки на много раз вскрывшуюся во лжи Службу безопасности Украины и некие «снимки со спутников», которые так и не были предъявлены. Оценки и выводы доклада, которые основываются на таких «доказательствах», считаем абсолютно неприемлемыми», - заявили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. В результате, около 4 тысяч граждан погибли, около 10 тысяч получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.