В Сумской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в трагическом ДТП в Беларуси детей

Состояние двух из шести украинских детей, которые после трагического ДТП в Беларуси находятся на лечении в Бресте, улучшилось.

Состояние двух из шести детей из Сумской области, которые после трагического дорожно-транспортного происшествия в Беларуси находятся на лечении в Бресте, улучшилось.

Об этом сообщил сегодня на своей странице в Facebook руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, который вместе с сумскими медиками находится в Беларуси возле пострадавших детей и их родных.

«Ночью около трех часов приехали сегодня в Брест. Утром заехали в консульство Украины и в общежитие, где расселили родителей пострадавших детей. Белорусской стороной всё для детей и родителей организовано на самом высоком уровне. Родители бесплатно размещены в современном общежитии, помогают местные жители. Консульство Украины в Бресте с первых часов контролирует все процессы и осуществляет координацию между родителями, местными властями, врачами, МИД и Минздравом», - отметил чиновник.

Он рассказал, что родителям передали собранные в Украине средства, которые они сами распределили в зависимости от необходимости и тяжести состояния каждого пострадавшего.

«На банковские карточки родителей тоже поступает помощь. Они очень просили поблагодарить всех, кто откликнулся на их горе», - написал Живицкий.

По его словам, заведующий реанимационным отделением сообщила подробно о состоянии каждого из пострадавших.

«Состояние двоих, Сергея и Ильи, оценивается как средней тяжести, их уже из реанимации перевели в нейрохирургическое отделение. Они общаются и рассказывают о поездке. Четверо сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации, двое из которых, Андрей и Платон тяжелые, находятся в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких. Артему и Михаилу уже несколько лучше, выполнены все необходимые операции. Платона после успешных операций сегодня скорее всего начнут выводить из состояния седации и будут пробовать переводить на естественное дыхание. Состояние Андрея стабильно тяжелое», - информирует Живицкий.

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Он сообщил, что заместитель министра здравоохранения Беларуси лично посетил Брест по поводу лечения сумских мальчиков, они обеспечены за счет белорусской стороны всем необходимым лечением и медикаментами.

«Сегодня встретились с главным врачом областной больницы Бреста Александром Карпицким и заместителем председателя Брестского облисполкома Олегом Величко. Они заверили, что будут лечить ребят сколько нужно и как нужно. От себя хочу сказать, что здесь действительно высокий уровень оказания медицинской помощи и материальной базы больницы», - подчеркнул чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что по поручению руководства Украины, если не будет угрозы жизни и здоровью пострадавших детей, в случае необходимости для их транспортировки в Украину будет предоставлен необходимый транспорт, в том числе и воздушный.

Живицкий также рассказал, что спецавтомобиль с родителями везет домой тело погибшего мальчика: машина около 14.00 пересекла границу с Украиной в Волынской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, сегодня утром 19 из 26 детей, которые возвращались из Польши, прибыли домой: школьников из Глухова родители забрали еще в Киеве, других - из города Сумы, Великописаревского и Краснопольского районов - встретили в Сумской области.

Как сообщал УНИАН, утром 13 мая в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь» неподалёку от села Мартынюки.

Согласно предварительной информации, водитель (1976 г.р., гражданин Украины) управляя автомобилем Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор» под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир из города Сумы (2005 г.р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро мальчиков с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь юным украинским футболистам, которые пострадали в результате ДТП в Беларуси, а также выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

По факту трагического ДТП в Беларуси возбудили уголовное дело и задержали водителя украинского автомобиля.