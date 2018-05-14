Пострадавших в ДТП в Беларуси детей нельзя перевозить из-за состояния здоровья - Кулеба

Кулеба прогнозирует, что в ближайшие две-три недели их вряд ли можно будет транспортировать.

Состояние детей, которые пострадали в ДТП в Беларуси, не дает возможности перевезти их в Украину.

Об этом рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает 112 Украина.

"Ситуация очень сложная. Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей – в тяжелом, один ребенок – в состоянии средней тяжести. Но всем этим детям врачи пока запрещают любую транспортировку. Трое детей находятся в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии. Один ребенок стал уже транспортабелен, его прооперировали в районной больнице, Каменецкой; он уже транспортирован также в Брестскую областную больницу", - рассказал он.

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Кулеба прогнозирует, что в ближайшие две-три недели их вряд ли можно будет транспортировать.

Также он рассказал, что сейчас в Беларусь направляются директор департамента здравоохранения и детский врач, чтобы оказать всю необходимую помощь.

"Я сегодня общался с губернатором Сумской области, сейчас направляются два автомобиля, один из которых - реанимобиль - заберет ребенка, который, увы, погиб. И также едут руководитель Аппарата, директор департамента здравоохранения и детский врач, именно из Сумской области. Едут туда, чтобы предоставить всю соответствующую помощь", - отметил Кулеба.

По его словам, почти все родители пострадавших детей сейчас находятся в Беларуси. Родители погибшего мальчика едут вместе с группой, чтобы забрать тело.

Кроме того, по данным Кулебы, был задержан водитель машины.

"Водитель, который управлял автомобилем, задержан. Он находится под стражей, выясняется вопрос относительно надлежащего оформления документов на этот автомобиль - была ли лицензия. Есть сомнения, что надлежащее транспортное средство было оформлено для перевозки пассажиров", - подытожил уполномоченный президента по правам ребенка.

Как сообщал УНИАН, утром 13 мая во Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП.

По предварительной информации, водитель (1976 г. р., гражданин Украины) автомобиля Renault Master совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор» под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир из города Сумы (2005 г. р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту трагической ДТП в Беларуси возбудили уголовное дело и задержали водителя украинского автомобиля.

Сегодня в Беларуси из Сум выехал специальный транспорт для доставки тела погибшего ребенка в Украину.

Три автобуса, везущие из Беларуси уцелевших в ДТП школьников из Сумской области, уже находятся на территории Украины: домой возвращаются 19 из 26 детей.