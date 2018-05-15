"Раньше тут бурлила жизнь": в сети показали фото из опустевшего Симферополя

На снимках на фоне опустевшего вокзала в Симферополе можно увидеть лишь нескольких человек.

Центральный железнодорожный вокзал в оккупированном Симферополе стоит практически пустой. На снимках на фоне вокзала можно увидеть лишь нескольких человек.

Об этом свидетельствуют фото опубликованные на Twitter странице "Крым UA".

"Раньше тут бурлила жизнь, теперь живет Россия", – говорится в подписи к фото. "Печальное зрелище - мертвый вокзал", "Помню море народа", – пишут комментаторы. "Все уехали на открытие моста смотреть!", "Зато очень чисто", – шутят другие.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Сегодня, 15 мая, Путин принял участие в открытии моста в оккупированный Крым.