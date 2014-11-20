ООН обеспокоена прекращением лечения в Украине более 70 тыс. пациентов, больных ВИЧ и туберкулезом

Об этом говорится в докладе ООН от 20 ноября о состоянии соблюдения прав человека в Украине, в соответствии с которым, в организации серьезно обеспокоены существенным сокращением экономических, социальных и культурных прав людей в Украине.

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В частности, отмечается, что особенно актуальной проблемой является риск прекращения лечения примерно 60 тыс. ВИЧ-положительных и около 11600 пациентов с мультирезистентным туберкулезом во всех регионах Украины из-за незавершенных тендеров на приобретение лекарств, необходимых для спасения жизни.

«Прекращение лечения угрожает жизни более 70 тыс. пациентов и может привести к неконтролируемому распространению эпидемий», - предостерегают эксперты.

В этой связи отмечается, что закупка необходимых лекарств является одной из основных обязанностей государства для обеспечения минимально необходимого уровня права на охрану здоровья.