Во Львове 16-летняя "мажорка" на Porshe за устроенное ДТП заплатила лишь 1050 гривень штрафа (фото, видео)

Пострадавший рассказал, что отец девушки, который является совладельцем нескольких отелей во Львове, отказывается возместить средства за авто.

Во Львове несовершеннолетняя девушка устроила серьезное ДТП, за что заплатила только два штрафа в размере по 525 гривень.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил потерпевший Василь Гукалюк. По его словам, вместе с 16-летней «мажоркой» на Porshe был ее 8-летний брат, который сидел на пассажирском сидении.

Гукалюк рассказал, что ее отец, который является совладельцем нескольких отелей во Львове и автобизнеса, отказывается возместить средства за авто, аргументируя тем, что пострадавший должен был и мог затормозить. Пострадавший отмечает, что на видео видно, как он затормозил и «даже вывернул машину специально от пассажирской дверки порше, чтобы не ранить водителя и скорость была 45км».

Отец мажорки, по словам мужчины, утверждает, что разбитое авто стоит «копейки».

«Я предлагал отдать мне деньги за авто и пусть его забирает (или деньги за ремонт) или пусть мне купит такое же авто, но он сказал, что не будет. Он считает, что давать Порше 16-летней в руки и сажать 8 летнего сына на переднее пассажирское это нормально. Чисто по-мужицки и по-пацански не хочет возместить деньги за авто...», – пишет Гукалюк.

По его словам, благодаря поддержке всех людей, которые сделали больше 10 000 тыс. репостов записи в прошлый раз он победил в суде первой инстанции и его признали не виновным. «...Но какой толк с этого? Она 16-летняя получила два штрафа по 525 грн...Сейчас начался новый суд и всеми силами они отказываются нести ответственность и просто по-мужски порешать и забыть об этом случае», – сообщил Гукалюк.

Он призвал людей поддержать его, ведь «это Порше дальше ездит по Львову», а за рулем та же девушка.