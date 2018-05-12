Евровидение-2018: стало известно, кто будет объявлять результаты голосования от Украины

В этом году Украина начнет церемонию объявления результатов.

В этом году результаты зрительского голосования от Украины на Евровидении будет представлять солистка группы ONUKA Ната Жижченко.

Согласно информации на официальном сайте конкурса, Ната будет первой, кто выйдет на связь с Лиссабоном для объявления результатов финалистам. После нее свои результаты объявят еще 42 страны-участницы конкурса.

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Результаты от Беларуси будут представлять участники группы NaviBand - прошлогодние представители страны на Евровидении, которые полюбились украинцам после выполнения на белорусском языке победной песни Джамалы "1944". Результаты голосования российских зрителей будет объявлять представительница страны на конкурсе в 2000 году и ведущая Евровидения-2009 в Москве певица Алсу.

Напомним, в прошлом году ONUKA выступила в качестве приглашенного гостя на финале Евровидения в Киеве. После взрывного перформанса ее мини-альбом "Vidlik" попал в чарты iTunes нескольких европейских стран.

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина откроет финал Евровидения-2018.