Турчинов обратился к СБУ с просьбой ввести санкции против украинских СМИ, которые транслировали "парад" в "ДНР"

По его словам, это популяризация террористической организации.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился к СБУ с просьбой ввести санкции против украинских СМИ, которые вели трансляцию "парада Победы" из оккупированного Донецка под заголовком "Трансляция из ДНР".

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, это популяризация террористической организации.

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«Адекватное противодействие информационной агрессии — необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом к СБУ относительно расследования этого правонарушения и внесения электронных СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию празднования» оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список», — написал он.

Трансляцию мероприятий в так называемой «ДНР» транслировало, в частности, издание «Корреспондент».

«И это происходит в ответ именно на российскую информационную и пропагандистскую агрессию, которая угрожает уже всему демократическому миру. Учитывая, что Украина находится на передовой в этой войне, нам необходимо немедленно имплементировать их наработки и опыт украинского законодательства», - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, в Донецке оккупанты провели "парад Победы". На "парад" боевики вывели военную технику: БТР-80, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК "Стрела-10", самоходки "Гвоздика", "Град", полковые минометы, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".