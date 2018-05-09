Над офисом "Интера" заметили дым (фото)

9 мая активисты "Нацкорпуса" собрались возле телеканала "Интер" с требованием изъять из вечернего концерта к 9 мая пропагандистские заявления.

На улице Дмитриевской в Шевченковском районе столицы над зданием офиса телеканала "Интер" заметили дым.

Об этом сообщает ОО "Звезда" на своей странице в Facebook. "Телеканал "Интер" сейчас", - говорится в подписи под фотографией.

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Как сообщал УНИАН, 9 мая под телеканалом "Интер" проходит акция "Национального корпуса", к которой присоединились около 70 человек.

Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.