Во Львове провели панихиду на месте бывшего концлагеря (фотогалерея)
17:46, 08 мая 2018Общество
59
В День памяти и примирения во Львове провели церемонию на месте концлагеря Шталаг 328 в честь жертв оккупантов.
С 1941 по 1944 год в лагере были убиты 140 тысяч военнопленных / Фото УНИАН
На территории Цитадели во Львове 8 мая, в День памяти и примирения, прошла панихида. Во время Второй мировой оккупанты создали здесь концлагерь Шталаг 328.
С 1941 по 1944 год в лагере были убиты 140 тысяч военнопленных - украинцев, поляков, русских, белорусов, евреев, итальянцев, французов и бельгийцев. На этой территории их расстреливали, морили голодом. Часть погибших похоронены здесь же в братских могилах.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве украсили монумент Родины-матери.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter