Во Львове провели панихиду на месте бывшего концлагеря (фотогалерея)

В День памяти и примирения во Львове провели церемонию на месте концлагеря Шталаг 328 в честь жертв оккупантов.

На территории Цитадели во Львове 8 мая, в День памяти и примирения, прошла панихида. Во время Второй мировой оккупанты создали здесь концлагерь Шталаг 328.

С 1941 по 1944 год в лагере были убиты 140 тысяч военнопленных - украинцев, поляков, русских, белорусов, евреев, итальянцев, французов и бельгийцев. На этой территории их расстреливали, морили голодом. Часть погибших похоронены здесь же в братских могилах.

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