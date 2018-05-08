Гройсман объявил об отсутствии рисков для здоровья отравившихся в Черкассах детей

Глава правительства сообщил, что состояние детей стабильное, они в сознании и чувствуют себя удовлетворительно.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии рисков для здоровья детей, которые из-за отравления начали массово падать в обморок во время сегодняшней линейки в школе в Черкассах.

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Об этом глава украинского правительства сообщил в социальной сети Facebook после посещения Черкасской областной детской больницы.

"Состояние всех стабильное, в сознании, чувствуют себя удовлетворительно", - заявил Гройсман.

"Врачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сделаны. Рисков нет. Придаем нужную лабораторную и консультативную поддержку. Причины отравления выясняем", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки начали массово терять сознание учащиеся. По состоянию на 14:30 в больницу были доставлены 53 ребенка и два учителя. 11 учеников находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Всего на линейке находились 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отметила, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся химико-радиологической лабораторией ГСЧС на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. По данным спасателей, превышение содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено.

Лабораторией Госпродпотребслужбы города Черкассы взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты исследований ожидаются к 16 часам сегодняшнего дня.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.